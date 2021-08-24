上週六(農曆7月14日)是知名歷史人物鄭成功聖誕，台南市府在三級古蹟鄭成功祖廟

舉辦盛大祝壽大典，再度讓這位歷史人物成話題，不過很多民眾可能不知道，苗木之鄉彰化永靖也有座鄭成功紀念館，不僅充滿故事，疫情前每年更吸引4.8萬人次入園，人氣超旺。

每年元宵節適逢元月十六誕辰由鄉公所帶領地方人士共同祭拜(疫情前舉辦之活動)(圖/頂新和德文教基金會)

根據永靖鄉公所記載，這座紀念館的前身是「永奠宮」，原本位於永靖鄉中山路旁，1990年因中山路(台一線) 道路拓寬工程被拆除，主祀的延平郡王鄭成功金身被遷至永安宮暫時安置供奉，直至2003年鄉公所於現址興建鄭成功紀念館，才重新將延平郡王爺金身迎奉於館內。

這座位於永社路的鄭成功紀念館，從入口、牌樓到主體建物，採軸線配置，正殿供奉國姓爺雕像、金身及眾神尊。紀念館與一旁的鄭成功紀念公園，每天都有許多居民來運動，永靖鄉公所多年來辛苦維護，種植樹種、美化環境，已成地方上的重要休憩園地，本土疫情爆發前，每月入園人次高達4000人次。疫情期間為配合防疫政策保護民眾安全，目前鄭成功紀念館與老人文康中心暫停對外開放。

負責維護的頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充為回饋故鄉，2014年起陸續透過成美文化園及基金會認養維護永靖鄉鄭成功紀念公園、鄭成功紀念館與老人文康中心，每年投入逾150萬元資源維護環境，盼拋磚引玉，成為帶領社區共善共好的動力。

為帶來更多正向影響力，基金會也串聯員林聖家啟智中心、永靖鄉共好協會等團體，分別在老人文康中心開設遊戲屋及樂齡學習課程，提供0-6歲孩童早期療育發展課程，也鼓勵長輩走進社區共學共樂。寒暑假期間，也會在公園外舉辦親子手作園藝課程，帶領孩子認識大自然並加深對苗木家鄉的認識。

永靖鄉公所表示，期待公私協力持續提升園區的遊憩價值，讓苗木之鄉的綠化環境成為美化環境典範，創造多元化的公園使用空間。