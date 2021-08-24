41歲男星吳尊五官立體、形象健康陽光，是演藝圈有名的大帥哥，最近他被「飛輪海」前團員汪東城惡搞，放進AI換臉程式變女生，竟然無違和，變身長髮美女！

汪東城最近玩心大開，跟風微博流行的AI換臉濾鏡，把自己變成女生；畫面中，他化著精緻妝容，一雙電眼嫵媚動人，接連換了無袖洋裝和細肩帶長洋，一頭黑色微捲長髮隨之灑落，看起來十分冷艷，完全不輸正港女性，汪東城搞笑直呼：「攤牌了！汪姐決定女團出道了！」結果這支影片差點騙到成龍之子房祖名，他事後傻眼地說：「我…看了幾秒後…再查看我關注誰啊這個女生…然後…就沒然後了…好痛」其他網友也被汪東城的女裝扮相驚豔到，忍不住留言：「女裝也好看！！還讓不讓人活了」、「可以去參加乘風破浪的姐姐第二季了」、「我支持出道」、「比女生還美太誇張了吧」。

汪東城把歪腦筋動到吳尊身上，得到對方的同意後，昨（23日）把對方套進AI換臉程式變女生，一口氣連換3種造型：純白禮服、氣質鋼琴家及茉莉公主，吳尊本來五官就很深邃，塗抹濃妝後更是豔麗，配上一頭及腰秀髮，完美駕馭女生妝扮，高顏值甚至可能超越很多生理女性，吳尊本人看完還回應汪東城：「我給NeiNei看你發這個視頻…她問是不是你的女朋友？一開始都認不出來」同時祝福未婚的汪東城趕緊找到「比我這女生版更漂亮更棒的情人」，網友也在留言區狂催婚，希望男神能尋覓到真命天女。