香港《星島網》24日引述消息人士透露，在推出《香港國安法》和持續執法下，香港反對派組織紛紛宣布解散或停止運作，然而，有關方面重申，解散不等於可以抹走過去所犯的刑責。消息稱，早前支援「黑暴人士」的「六一二基金」表明將會停止運作，但其信託人之一、歌手何韻詩在《香港國安法》前後的多次行動，已引起執法部門關注。

報導稱，由歌手變身為社運人士的何韻詩近年日趨活躍，甚至未因《香港國安法》生效而停止，因此被香港有關方面認為涉及「反中亂港」。她參與的政治活動中，包括去年7月11日公開支持反對派為立法會選舉提出的初選，在「初選」當日為參加者黃之鋒、岑敖暉、朱凱迪、袁嘉蔚、何桂藍及張昆陽站台，並且呼籲市民參與「投票」。

反對派初選早前已涉嫌違反《香港國安法》，47名參與人士已被拘控，涉及協助該活動的其他個人或組織，也有可能面對不同的方式追究。港媒為此徵詢何韻詩助理，尚無回應。

據透露，何韻詩有可能被查的不但是《香港國安法》生效後或和該條例相關的行動，其他涉嫌「違法」事件都一樣可能納入。去年支聯會舉辦的六四燭光晚會，何也有出席。這次集會被警方發出「反對通知書」。

報導指，何韻詩除了在香港本地外，同時還涉及境外活動，在2019年7月何韻詩出席了日內瓦的「聯合國人權理事會會議」，會上她就「反修例」期間香港的人權狀況發言，聲稱香港警察向手無寸鐵示威者開槍射擊，要求聯合國把中國從人權理事會除名。

同年9月29日她在台灣出席了「929台港大遊行─撐港反極權」，公開聲援香港的「激進人士」。同月何韻詩聯同前「香港眾志」黃之鋒、時任「大專學界國際事務代表團」發言人張昆陽、「中國人權」執行主任譚競嫦及政治學者加內特（Daniel Garrett）共5人組織代表團，接受「美國國會及行政當局中國委員會」邀請，就香港局勢及《香港人權及民主法案》，以示對香港的支持。何批評「中共領導人鐵腕政權興起」令「一國兩制」走向死亡」。在留美期間，何韻詩與黃之鋒等在美國國會眾議院大樓舉行記者會，再次呼籲通過法案。

港媒報導表示，何韻詩積極投入反修例示威活動，她擔任信託人的「六一二基金」為示威人士提供金錢、醫療、法律等援助，該基金的組織及運作是否完全合法是執法機構日後調查的重點，當中包括基金是否以社團或公司形式註冊，以及其財政運作。

過去，基金主要以「真普選聯盟有限公司」帳戶收取公眾捐款，最近就以真普聯即將停運，無法使用繼續使用其帳戶為由決定結束。保安局局長鄧炳強在回應反對派或「反中亂港」組織即使解散，不代表之前所犯下的事不會被追究。

大陸環球網報導，何韻詩鼓勵美國議員通過《香港人權與民主法案》後，香港特區政府稱，對他們在聽證會上做出嚴重失實指控「深表遺憾」，中國外交部發言人也批評何韻詩等人「挾洋自重、反中亂港」，敦促美方不要干預中國內部事務。

大陸環球網報導，去年12月，有加拿大籍的何韻詩在臉書稱，幾乎每天都有好友勸她「出走」，但她想留在香港寫歌。結果有香港網民直言讓她「回加拿大」，因為香港不需要她；還有網民批評她「走上歪路，想搞死香港」，「不要把偷偷逃跑說得那麼偉大」。