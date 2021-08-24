美式賣場好市多商品大包裝加上價格優勢，吸引許多人購買，然而一位民眾抱怨，他買的哈根達斯冰淇淋5入組口味竟然被掉包，唯一一盒的抹茶口味，被換成很難吃的萊姆雪酪調酒，讓他氣炸「沒想到會有這麼低素質的人」。

有網友到好市多買哈根達斯，回家發現抹茶口味被偷走，換成難吃的萊姆雪酪調酒。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團PO文指出，買了哈根達斯冰淇淋大盒包裝，其中口味包括夏威夷果仁、72%黑巧克力脆杏仁、抹茶等。

但原PO回家開箱後發現，抹茶口味竟然被偷走，換成很難吃的萊姆雪酪調酒口味，且仔細一看發現，外盒有點破爛的情況，當時買的時候沒太在乎，讓他氣得大罵「沒想過台灣人會有這麼低素質的行為，真的太沒教養了」。

其他網友看到後也紛紛留言：「被換真的超靠北」、「萊姆調酒真的是災難」、「萊姆的真的很難吃，清潔劑可能就這味道」、「好市多真的是人性照妖鏡」、「還遇過沐浴用品把8分滿倒全滿的，留一罐少許多的」「萊姆口味，講真的我吃一口就丟了」、「難怪我昨天挑完口味，店員要拿張紅色貼紙把開口貼起來」。