大陸男星喬任梁5年前驚傳因憂鬱症輕生，得年28歲，他生前和陳喬恩是好友，過世後陳喬恩也數度低調探訪喬爸、喬媽，可見兩人真摯感情。而喬任梁的父母2年前玩起社交網站，向粉絲分享近況，近期卻傳出有網友惡意攻擊兩老，對此，喬爸、喬媽不僅沒生氣，還溫馨錄影片透露兩人長相被抨擊背後真相，讓不少網友看了都感慨：「好值得尊敬的長輩」。

喬任梁過去曾演出《放棄我抓緊我》、《錦繡緣華麗冒險》等，2016年9月16日傳出驟逝，喬任梁的公司隨後證實：「去年在繁重的工作中，遇上外界種種對他不實的報導和重傷的話語後，他患上了抑鬱症，」陳喬恩也自責發文：「我不知道你病的那麼重，對不起、對不起我的後知後覺，對不起、對不起我沒有多多的關心你」，喬任梁的母親去年則發文：「是我沒有照顧好你，你是我永遠的驕傲」。

喬任梁父母近年玩起社群網站。（圖／翻攝自秒拍）

據陸媒報導，喬任梁的父母親最近常在網上拍影片分享日常，引來許多網友關心，但也有酸民竟嘲諷兩人長相，甚至批評喬爸、喬媽沒了兒子還吃得下。對此，喬爸、喬媽最近拍影片，先解釋會開始玩社群網站是為了讓兒子的粉絲們放心，也希望藉此分享正能量，讓有憂鬱症或是跟他們一樣有相同痛苦的人能振作起來。

喬爸、喬媽回應長相被批評。（圖／翻攝自秒拍）

談及惡評，喬爸說有看到網友批評他嘴巴歪，他解釋：「我這個嘴巴是十幾年前一個醫療事故，在做門診切片，化驗時碰到了神經」，他不但不介意批評，還大方說：「大家可以叫我歪嘴喬老爺」，喬媽則說自己臉長是因為腦垂體瘤引起，之前有人說她像《航海王》裡的角色，她去查了一下發現還真像，最後笑笑說不會生氣，但希望網友們別再吵架，對此，其他網友難過說：「我覺得發惡評的就是自己心裡有缺陷」、「笑容的背後默默地哭泣了多少次啊，好心疼」、「一家子都是善良的人，真搞不懂為什麼有些人惡意那麼大」。

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