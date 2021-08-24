氣候變化及減緩氣候變遷之政策，將塑造本世紀經濟成長之路。當投資人已開始評估哪些產業將因減碳措施而受惠或受損，卻鮮少有人談論能源轉型對通貨膨脹可能造成的潛在影響。

富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed在富達最新發表「氣候變化將如何影響資產配置策略」的報告中，即提出上述觀點及相關研究，說明如何將氣候變化元素納入資本市場假設（Capital Market Assumptions, CMAs）需考量的要點，以做為支持資產配置策略的基石。

Salman Ahmed表示，要有效應對氣候變化危機，必需就碳排放量制定一個使用者自付價格的碳定價。自150年前的工業革命以來，碳排放不僅是構成經濟成長的基礎，而且是免費的。然而，碳定價似乎有愈來愈接近現實的狀況。例如，歐盟於7月14日公佈計劃從2026年起徵收碳邊境稅，將根據各類進口商品在製造時所產生的二氧化碳排放量徵收關稅，作為達成減少碳排目標的措施之一，且此意向已初步獲得G20二十國集團財政部長及歐洲央行的支持。

然而，實施具實質意義的全球碳定價計劃，將如何影響通膨？為實現2050年淨零排放目標，碳排放價格走勢預期將向上急升，如從現在平均每噸約3美元，到這個十年期間的中段（亦即約5年後）可能升至150至200美元之間，到2050年可能進一步升至700至800美元之間。碳定價將對通膨構成重大影響。目前不確定的是，碳定價計劃的推行速度及推出時間，因為這兩者均取決於各國的政策取向。如果各國領袖有意及早應對氣候變化，碳定價對通膨的影響將可能來得更早，並且可能將通膨推得更高；若計畫延遲，對通膨的影響則相對較小，但預期仍將帶來舉足輕重的影響力。

因此，當投資人仍在討論疫後通膨是否繼續維持於偏高水準時，建議還需密切關注各國應對氣候變化的政治意向。儘管目前對通膨構成壓力的許多因素或許屬於暫時性的，富達認為2050年實現淨零排放的政策有可能持續推升通膨，而目前此因素尚未反映在市場上，亦為投資人所低估。