因投資者看到全球低碳能源需求，加上預期全球經濟增長復甦將帶動需求，趁銅價近期低價湧入投機買盤，致倫敦(LME)周一(8/23)銅價上漲。

分析師表示，由於此前全球主要金屬消費國中國經濟增長放緩，加上美國收緊貨幣政策，以及Delta變種病毒染疫病例增加，拖累基本金屬價格，其中銅價上周跌至4個月來最低點，不過周一數據顯示，歐元區經濟活動增長，加上中國自7月以來首次報告沒有新增新冠病例，提振投資者情緒，紛紛在低價湧入買盤。

終場周一(8/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌37美元，報每公噸32,200美元；期鎳上漲430美元，報每公噸18,893美元；期鋅上漲0.5美元，報每公噸2,929美元；期鋁上漲55.5美元，報每公噸2,602美元；期銅上漲236.5美元，報每公噸9,273.5美元；期鉛上漲34美元，報每公噸2,285美元。(商品行情網)