歐股周一從上周的近六個月最大周線跌幅中出現彈升。大宗商品價格從美國貨幣政策的不確定性和新冠病例暴增的壓力下出現反彈，周一帶動礦業股和石油股上漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.08點或0.66%，為471.88點。歐股上周下跌1.5%。周一石油股和礦業股表現最好，分別上漲2.1%和1.5%。

市場情緒似乎有所好轉。此前由於對美聯準會何時收緊貨幣政策的不確定性越來越大，招致市場拋售。

市場焦點轉向本周稍晚的聯準會年度Jackson Hole經濟政策研討會。經濟策略研究分析師Peel Hunt表示，隨著該會議在周四召開，投資人可能不願意在未來兩日做出太大的新投注。

歐洲的經濟數據顯示，儘管低於七月的峰值，八月的經濟活動依然強勁。

泛歐基準指數今年以來已上漲18%，並於本月稍早屢創歷史新高。近日則因新冠疫情的升溫，擔心Delta病毒影響經濟而受挫。

在個股表現方面，英國第二大食品雜貨商森寶利(Sainbury)大漲15.4%。媒體報導，數家私募公司已經對該公司發起競價收購，價值可能在70億英鎊(約95億美元)。

德國藥廠BioNTech大漲7.6%。美國食品藥物管理局(FDA)批准了合作夥伴輝瑞(Pfizer)疫苗的全面授權。

瑞士的Cembra Money銀行大跌30.9%。瑞士最大零售商Migros終止了與該銀行的信用卡合作。

法國彩券營運商La Francaise des Jeux跌1.7%。高盛下調該股票為賣出。