聚陽(1477)今舉行110年股東會，公司2021年上半年營收129億台幣，稅後淨利12.14億台幣，EPS 5.17元。展望2021年，董事長周理平表示，外在環境變化劇烈，包含疫情、運輸及原物料等，聚陽快速因應並調整步伐，期創造出更好的營運表現。

周理平指出，2021年是全世界變化迅速的一年，新冠肺炎的疫情影響在看似已逐漸回穩的時候，變種病毒又再次肆虐，聚陽公司的柬埔寨產區在5月時因疫情而停工一個月，此時台北總公司也配合政府提高防疫警戒的政策，啟動居家和分流上班來降低員工染疫風險。而到目前為止，大部分的生產基地都已恢復正常營運，惟南越產區仍待復工，越南工廠也將繼續配合當地政府的防疫政策，加快員工施打疫苗的速度。

目前預估越南疫情將在九月緩和，廠區也會在落實防疫措施下逐漸復工，讓生產運作回歸正常軌道。此外，目前海空運輸也受到疫情影響，有塞港缺櫃的現象，公司與客戶互動做好備料計畫，並請客戶提早預訂貨櫃和船班，有效避免出貨延遲的風險。

周理平指出，在疫情變化快速的時代，終端市場的服飾需求仍是非常火熱，客戶的庫存水位普遍偏低，增補庫存的訂單動能相當強勁．在客戶訂單大於產能供給的情況下，2022年訂單需求仍然樂觀以對，公司需要持續擴充產能來符合客戶的訂單需求，主要擴充地點以印尼和越南為主。而觀察當前的產品趨勢，運動盤訂單和Athleisure仍為主流，公司也會增加此類商品的供貨數量，在客戶集中供應商政策下，將有機會進一步擴大訂單市占率，鞏固核心供應商的地位，成為客戶信賴的供應商夥伴。

周理平強調，多元化產品和多產區布局策略，是聚陽能適應快速變化環境的競爭力，有信心在此逆風下，展現出與眾不同的特質，逐年擴充產能，提高訂單的質與量，保持營收與獲利逐年成長，創造更為璀璨的營運表現。