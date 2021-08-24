1.美食-KY(2723)：Q2每股賺2.2元，H1獲利倍增登近3年高，早盤上漲近5%。
2.中鋼構(2013)：訂單穩，H1本業穩健、H2更佳，股價再漲近3%，續改寫23年新高價。
3.中航(2612)：BDI指數觸及11年來高點，晨盤再觸及89.2元漲停價，維持逾5%漲幅。
4.新興(2605)：強勢BDI激勵散裝族群續衝鋒，早盤再闖43.25元漲停價，打開後仍漲逾3%。
5.新唐(4919)：產能吃緊，H2營運樂觀，股價點火上攻漲逾6%。
6.虹揚-KY(6573)：揚州子公司獲准部分復工，外資續挺，晨盤上漲逾4%。
7.祥碩(5269)：外資、投信多日來相挺，多題材力拱，早盤走揚逾3%，拚重返2000元、10日線。
8.貿聯-KY(3665)：Q3營收再看創高搭配台股強彈，多方持續反攻之路，上漲2%拚回10日線。
9.健和興(3003)：下半年在電工、車用產品需求保持強勁，法人看全年營收將雙位數成長，股價撥雲見日，勁揚3%回百元。
10.南僑(1702)：前7個EPS2.4元，股價告別谷底攻高逾2%，步步逼近50元。
11.車王電(1533)：外資轉賣為買，多方獲奧援放手一攻，一舉拿下5日、10日線，漲幅逼近4%。
12.凱羿-KY(2939)：25日起恢復正常交易，跳空漲停歡慶。
13.嘉泥(1103)：外資連買超2日，支持多方反彈路上行，早盤走高逾1%，領漲水泥股。
14.技嘉(2376)：顯卡供不應求，早盤吸引多頭進駐，漲逾4%、拿回周線。
15.華榮(1608)：股東會在即，外資昨擴大買超，早盤續漲4.7%、收復10日線。
16.撼訊(6150)：比特幣強彈，板卡廠振奮，早盤一度攻上季線。
17.麗臺(2465)：加密貨幣重啟漲勢，早盤漲逾5%、挑戰季線。
18.ABC-KY(6598)：授權美商微生物檢測公司，搶攻美食安檢測商機，早盤跳空大漲5%，攻上40元。
19.揚明光(3504)：Q2轉盈，H2展望樂觀，晨盤放量走揚5%，站上90元及月線。
20.台揚(2314)：昨獲外資及自營商聯手買超1803張，早盤獲買盤湧入急拉漲停，一舉收復月季線。
21.美琪瑪(4721)：電動車題材不熄火，獲外資連2買相挺，早盤走揚2%，再觸波段高點138元。
22.群創(3481)：報價大跌，外資降評面板雙虎，早盤賣壓湧現重挫5%，下探17.35元波段低。
23.中再保(2851)：今發放股利，大盤飆漲、觸及30元。
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