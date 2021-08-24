美國F-15E戰機擊落伊朗無人機

美國F-15E戰機擊落伊朗無人機

美國空軍周六出動F-15戰機，擊落了1架據稱來自伊朗，可能威脅駐東敘利亞約900名美軍的無人機。

據《星條旗報》（Star and Stripes）和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，領導以美國為首的聯軍，在當地對抗伊斯蘭國（Islamic State，IS）的美國陸軍上校馬洛托（Wayne Marotto）說，當這架無人機逼近敘境東部代爾祖爾省（Deir al Zour）的「綠村」（Green Village）時，F-15採取自衛行動，擊落了這架無人機。

據《航空周刊》（Aviation Week）報導，這架美國空軍F-15E戰機發射了1枚AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，擊落了疑似來自伊朗的無人機。不過，當地聯軍說，基於政策和安全考慮，無法證實出動的戰機型號，或是相關細節。

然而，兩名未具名的消息人士說，駕駛戰機的是美國空軍322遠征聯隊准將塞吉（Christopher Sage）。事實上，322遠征聯隊7月就出動了F-15E戰機，舉行迅速因應無人機威脅的演習。

US Air Force F-15 shoots down 'Iranian' drone over Eastern Syria https://t.co/eMpMsecIKa via @MailOnline — Denise Eikelenboom (@deikelenboom) August 23 2021

此外，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美軍所駐紮的「綠村」， 就在敘利亞的主要油田附近。而五角大廈7月說，它極為關切美國駐敘利亞和伊拉克人員受攻擊。

另一方面，據路透報導，自從美軍6月打擊伊拉克-敘利亞邊境，造成4名親伊朗的伊拉克民兵喪生後，相關組織就誓言報復。單是7月時，便有14枚火箭彈攻擊美軍駐伊拉克空軍基地，導致兩名美軍受傷。