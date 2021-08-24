尋求連任的國民黨主席江啟臣參選時拋出5大目標，稱有1項未達標就下台，被問到如同走在鋼索上的主席，江今天表示，這樣才有努力衝刺的目標，總不能連任後挑軟柿子，他與國民黨此時此刻都要破釜沉舟，若無法用公投教訓民進黨，在野黨讓人看不起，「要嘛蘇貞昌下台，要嘛我下台，當然蘇貞昌有可能提早走」。

江啟臣上午接受《POP撞新聞》廣播專訪說，年底公投勢必牽動明年選舉、兩黨競爭，作為下屆黨主席，首項重要任務就是公投，且這也是全國性投票，難度並不低，此次沒有綁大選，投票率是關鍵。

主持人問若民進黨以「擋下公投拉下江啟臣」反操作，江啟臣不以為然地說，怎麼知道民進黨這樣操作國民黨就會倒，現今大家都討厭民進黨，根據民調顯示，7成民意反萊豬，約5到6成贊成公投綁大選。

江啟臣參選宣言還提到邀請領袖級特使代表國民黨推動兩岸交流，江說，領袖級意味著有份量且具代表性，將邀請在兩岸有經驗的適任人選，至於是誰現在講沒有意義，未來依個案而定，他重申前總統馬英九是理想中很好人選，主持人追問「二度馬習會」，江回應，不排除有這樣的可能性。

至於喊出2022搶攻15個以上縣市席次目標，高雄有機會贏回來？江啟臣說，不努力就永遠沒機會，但努力之後有無可能拿回來，現在不敢保證，起碼要有目標，守住2018年攻下14縣市為最基礎要達成的，起碼要再拿下一個，點名台北、桃園、基隆、新竹市都有可能。

江啟臣提到，5大目標中的提出明星級不分區前3名，將是能有共鳴、社會支持、有一定號召力、眾望所歸的人選，國民黨在2005年曾提名跆拳道銀牌黃志雄，盼藉此提升國民黨的社會形象。

談到2024，江啟臣除重申「不會成為總統候選人」，還說屆時不只單靠最強候選人，也要刷新黨的形象，提出對國家的願景、負責任的政策，以及候選人的民意基礎與給人民的期待，但要贏得大選不是集中在那個人，黨如何和他搭配合而為一很重要；除了總統要贏，若沒有國會等同少一支腳。

萬一競選連任失敗，是否會幫當選者？江啟臣說，「我是國民黨員，當然啊！這不用懷疑，以前也經歷過其他黨內選舉，也不是每場都獲勝，秉持運動家精神，接受新任黨主席的領導，尊重黨員的決定」。