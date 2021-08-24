役男入伍接種疫苗 府：比照國軍官士兵模式 10:132021/08/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 役男入伍接種疫苗 府：比照國軍官士兵模式。總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關軍事訓練役男入伍接種疫苗一事，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統指示國防部，總統指比照國軍官士兵模式，也已經請行政院邀集國防部與中央流行疫情指揮中心共同研商，擬定後續執行計畫。 張惇涵說，為落實國軍防疫、確保戰訓成效、穩固國軍戰力，蔡總統指示國防部，比照國軍官士兵模式，規劃入伍役男進行疫苗接種作業。 他表示，總統也已經請行政院邀集國防部與中央流行疫情指揮中心共同研商，擬定後續執行計畫。 蔡：台澎金馬是生命共同體 未赴金門出席活動 重新定義八二三精神 新兵注射疫苗 給高端照打 #國軍 #疫苗 #官士兵 #入伍 #役男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產高端今開打 蔡總統上午直播打疫苗 04:102021/08/23 焦點要聞 健康新視界》該不該打第三劑疫苗（潘懷宗） 16:432021/08/23 海納百川 紐約州長古莫陷性騷醜聞 臨別演說怪罪媒體炒作 08:162021/08/24 國際 新兵打高端？台北男1原因怕爆：寧願逃兵 13:002021/08/22 生活 研製飛彈 擬編2千億特別預算 04:102021/08/23 焦點要聞 宜蘭縣疫苗接種率達42.5％ 16:062021/08/23 生活 史話》劉良昇專欄／躺臥的軍旅人生 09:172021/08/24 兩岸史話 羅慶生快評》這個政府挺高端不挺軍人 16:032021/08/23 快評 倒楣的阿兵哥 04:102021/08/22 時論廣場 北市28億自購疫苗 蔡炳坤：不以設籍為條件 住北市都可接種 11:282021/08/23 生活 缺疫苗保護力證明 賴士葆轟蔡英文打高端是一場秀 15:502021/08/23 政治 政治熱門新聞 蔡英文為何不去金門紀念823炮戰？媒體人曝可能原因 - 政治 蘇貞昌發五倍券能救民調？最新支持度曝光 游盈隆：從未發生過 - 政治 年輕人態度變了？蔡英文最新聲望曝光 - 政治 趙少康戰隊成形！這6人加入「戰鬥藍」 多張私房照曝光 - 政治 遭民進黨團批沒格局 趙少康一句話反擊回去 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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