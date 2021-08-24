有關軍事訓練役男入伍接種疫苗一事，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統指示國防部，總統指比照國軍官士兵模式，也已經請行政院邀集國防部與中央流行疫情指揮中心共同研商，擬定後續執行計畫。

張惇涵說，為落實國軍防疫、確保戰訓成效、穩固國軍戰力，蔡總統指示國防部，比照國軍官士兵模式，規劃入伍役男進行疫苗接種作業。

他表示，總統也已經請行政院邀集國防部與中央流行疫情指揮中心共同研商，擬定後續執行計畫。