新竹一名已婚男子阿哲（化名），3年前看妻子的車子髒，就主動幫忙洗車，好奇看了行車紀錄器，崩潰聽到數段不堪入耳的鹹濕對話，妻子對小王說：「你内褲都濕了」、「下次請你給我帶套」等等，可是阿哲卻在2年後才提告求償100萬元，因已逾請求權期限，法官最後判他敗訴。

據了解，阿哲與邱姓妻子2013年結婚，邱女生完第2胎重返職場，阿哲就買了一部汽車讓她代步，因為邱女常常開車出門，每當被丈夫問及去哪裡，就會埋怨對方管太多。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿哲2018年8月某日看到老婆車子髒，就主動替她洗車，一時好奇心，就看了行車紀錄器，沒想到竟然聽老婆對著一名男子嬌喊：「不要再弄我，你看整個褲子都濕了，内褲都濕了」、「下次請給我帶套，不准弄到我的裡面」，男子則回：「我摸摸！」。

阿哲發現被綠，氣得跑去質問老婆，邱女心想被逮到證據，想賴也賴不掉，就直接承認自己出軌，還對阿哲嗆說：「既然被你發現了，我什麼都不去，只要能離婚就好」，2人知道已無法挽回這段婚姻，於2018年10月離婚。

阿哲對於前妻出軌始終沒有反省之心，相當不滿，只要想起就心痛輾轉難眠，數度瀕臨崩潰，於是在離婚後提告求償100萬元。邱女出庭時向法官表示，前夫也搞過外遇，辦離婚登記時拉著她的頭去撞向車身，她會出軌與婚姻破裂，對方也要負責任。

法官認為，阿哲在2018年8月抓包前妻偷吃，卻拖到2020年才提出告訴，即使行車紀錄器證據明確，因已逾2年請求時效，最終仍判阿哲敗訴，前妻免賠，全案可上訴。