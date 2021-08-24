【旅奇傳媒/編輯部報導】2021臺南葫蘆埤自然公園童趣節，趕上了暑假的尾巴！即將在8月28日、29日及9月4日、5日連續兩週週末假期登場，歡迎大小朋友們來葫蘆埤自然公園同歡，共享夏末時光。

▲2020年童趣節活動，創造親子同歡美好回憶。 圖：臺南市政府觀光旅遊局╱提供

台南市長黃偉哲表示，隨著疫情趨緩，民眾緊繃的心也開始期待放鬆，臺南市目前疫情控制得宜，為促進臺南觀光產業發展，振興經濟，市府團隊在配合二級警戒放寬之防疫規範之餘，緩緩推動各項觀光活動，並妥備各項防疫計畫及因應措施，讓民眾能安心出遊，在臺南渡過悠閒假期。

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，葫蘆埤自然公園於2018年首辦童趣節活動，即吸引許多大小朋友共襄盛舉，並獲踴躍回響。2021年為不負期待，將安排於8月28日登場，為紓解活動人潮，振興地方觀光，更將原本1個週末的活動，加碼為2個週末辦理，且在遵守防疫規定前提下，各項節目也將避免民眾過度聚集適度控管人流，並做好環境及物品使用清消作業，歡迎大家安心到葫蘆埤自然公園參加童趣節活動。

此次活動內容，安排有街藝、趣味團康、說故事、園區生態導覽等精采節目；在展售館1、2樓空間規劃了互動式體驗遊具來培養小朋友的體感及創意思維邏輯。另也與多家公私單位合辦大富翁遊樂場，小朋友可至服務台領取領取1張大富翁集章扇，於各宣導攤位或市集攤位集滿5格章，即可至服務台換取小禮物1份。

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