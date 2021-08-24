換機前還要先看荷包君嗎？畢竟一分錢一分貨的道理永不改變，但是預算有限如何挑手機，通訊連鎖門市─傑昇通信幫消費者畫重點，推薦5款兼具顏值、規格及效能及性價比的機型，且這些5G手機通通免萬元，只要對準需求，購機再也不怕選擇障礙。

今年發表的新機為數不少，各家品牌各種型號不勝枚舉，對需要購機的消費者來說，旗艦機價格偏高，入門機恐不敷使用，中階手機的選擇太多，簡直就是大難題。傑昇通信指出，若以原廠定價來看，超過1萬5便屬於中高階價位，中階價位則落在8千至萬元左右，而這價格的評定，主要以8G+128G版本的價格為主。

傑昇通信免萬元5G手機推薦。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

首先是顏值與性價比兼具的vivo V21 5G，對於台灣中階手機市場算是打了一劑強心針，市面上同級的中階手機甚多，但在外觀及拍照功能上，V21又再上一檔次。以外觀來看，手機正面採用6.44吋AMOLED FHD+全螢幕設計，機背則採霧面磨砂表面呈現類金屬般的質感；配置方面，除了搭載聯發科天璣800U 5G處理器外，支援5G雙卡雙待，還有前後OIS雙鏡頭，幾乎可滿足一般消費者日常生活的拍攝需求。

再來是三星年初在台推出的平價5G手機Galaxy A32 5G，以搞怪創新定義新機，也是首次使用聯發科天璣720處理器、可支援最大1TB microSD記憶卡擴充及5G全頻段。螢幕配備6.5吋V極限全螢幕，5000mAh超大電量電池，可支援15W閃充，相機部分採用4+1鏡頭配置，前置1300萬畫素自拍鏡頭，後置4800萬畫素鏡頭模組，輕旗艦的規格、入門級的價格，最適合長時間使用的低頭族。

全球最快達成熱銷1億台手機的realme，定位在5G入門手機的realme 8搭載聯發科天璣700八核心，對於日常簡易的多工使用游刃有餘，採用6.5吋FHD+挖孔大螢幕，安全性方面，具有與電源鍵整合的電容式側邊指紋辨識器，點亮螢幕的瞬間解鎖。一應俱全的規格下，同時擁有內建5000mAh電池的高續航能力，免萬元的售價，算是入手門檻不高的5G手機。