險些受騙的楊婦得知對方是詐騙集團後，前往前金分駐所派出所報案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

詐騙集團竟將歪腦筋動到民代身上！高市1名楊姓婦人23日接獲假冒高雄市議員郭建盟電話，對方開口商借35萬周轉，強調3天內歸還；楊婦不疑有他，打算將手中僅有的20萬匯出，所幸出門前女兒發現有異，去電向郭建盟查證，發現「此郭非彼郭」，封鎖電話後報案，警方將追查詐騙集團幕後成員。

警方指出，64歲的楊姓婦人23日上午10時許，在家中接獲自稱是「高雄市議員郭建盟」的電話，當時楊婦覺得對方聲音和本尊郭建盟相似，因對方指近日換電話，由於急需用錢，向楊婦商借35萬元周轉，3天內就會歸還，由於楊婦和郭建盟熟識，想說幫忙一下「議員」，打算將身邊僅有的20萬出借。

楊婦出門匯款前，女兒發現母親帶著存摺，隨口問了一下，得知母親要借錢給議員，認為事有蹊蹺，去電郭建盟本人求證，郭建盟否認有此事，果真發現母親遇到詐騙集團，趕緊封鎖電話並向新興分局前金分駐所報案；警方表示將追查詐騙集團幕後成員，阻止民眾受害。

議員郭建盟事後也感謝警方協助，及時攔阻一起詐騙案件發生；郭建盟表示楊婦是自己選區的好友，沒想到竟有不法之徒利用他的名號詐騙，在得知遭詐騙集團冒名後，立即協助楊婦向警方報案，同時嚴厲譴責詐騙集團假藉其名義行詐騙之實，損及民眾權益及其名譽，郭建盟並藉機澄清呼籲自己從未也絕不會跟市民朋友借錢，提醒市民留意，勿受騙上當。