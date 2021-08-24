物價、房價飆漲，但公務員薪水卻凍漲，昔日人人爭搶的鐵飯碗遭指生鏽。有網友抱怨通過高考薪水才4萬多元，如果要結婚生子，公職的薪水根本不夠用。該篇貼文被轉發到PTT後，鄉民們紛紛表示國營事業薪水不但贏高考，還比較好考，相較之下是更好的選擇。

一名網友在Dcard指出，高考薪水才4萬多元，在這個時代，如果打算結婚買房生小孩的話，公職的薪水根本不夠，讓他不禁感嘆「為什麼一定要花一年的時間拚公職？不覺得公職報酬不足以應付未來嗎？」

貼文一出有網友分析，如果套用經濟部公告的購買力計算公式，以10年前高考公務員薪資46K的購買力，換算10年後，至少薪水要達50.6K購買力才不會下降，但目前公務員實質薪資僅47.6K，這代表現在當公務員比10年前當公務員實質薪資是縮水的，而這還沒計算年金改革減少給付，更何況以前退撫基金自提比例比現在要低。

該則貼文被轉貼分享至PTT後，許多網友認為，國營事業薪水不但贏高考，而且又是勞退，還比較好考，紛紛表示國營事業比公職CP值更高。