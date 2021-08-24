北京市衛健委今天（24）日發佈疫情防控提示，由於2021年秋季新學期開學返校工作陸續啓動，要求常態化疫情防控工作絲毫不能鬆懈，做好以下開學返校前疫情防控各項工作：

一是京內學校的師生員工（包括大、中、小、幼各級各類學校），做好個人防護和健康監測，不扎堆、少聚集，按時返校。

二是在京外低風險地區的高校師生員工和新生，需持48小時內核酸檢測陰性證明、健康綠碼和行程綠碼方可返校和到校報到。

三是在京外中高風險地區所在縣（市、區、旗，直轄市為所在區）及14天內有該區域旅居史的高校師生員工和新生，應推遲返京返校和到校報到，待所在區域降為低風險地區後，返京前進行14天健康監測，健康監測結束後可以返京，但需持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明。在抵京當日進行核酸檢測，檢測結果為陰性後，持健康綠碼和行程綠碼方可返校和到校報到。

四是在京外中高風險地區所在地級市域內其他縣（市、區、旗，直轄市所在區）的高校師生員工及新生，返京前進行14天健康監測，健康監測結束後可以返京，但需持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明。在抵京當日進行核酸檢測，檢測結果為陰性後，持健康綠碼和行程綠碼方可返校和到校報到。

五是嚴格校園封閉管理，嚴控入校人員，做好入校人員健康綠碼、行程綠碼核驗及測溫、登記、查證等工作，學校做好每日巡查、值班值守工作。

六是嚴格落實疫情防控常態化各項管理措施，在校園內嚴格落實戴口罩、勤洗手、「一公尺」間距等防控措施，做好教室、辦公室等人員密集場所日常通風，加大每日環境消毒頻率。

七是做好應急物資儲備，學校根據實際儲備數量足夠、品種齊全的疫情防控物資。