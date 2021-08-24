以H1營業費用而言，電子代工雙雄廣達(2382)和仁寶(2324)來看，廣達H1的財報營業費用項目創102年採用IFRS後財報統計的同期新高，達165億元。過去8年的H1營業費用，分別是102年139億元，103年135.2億元，104年163.4億元，105年152.6億元，106年131億元，107年141億元，108年134億元，109年140.3億元。

至於仁寶，情況和廣達一樣，H1的財報營業費用項目創102年採用IFRS後財報統計的同期新高，達125.4億元，過去8年的H1營業費用，分別是102年91億元，103年100億元，104年104.8億元，105年99.1億元，106年118億元，107年97.4億元，108年112億元，109年109億元。

廣達、仁寶H1營業費用受運費上漲，推升金額創歷史同期新高，傳產業又是如何？以紡織雙雄儒鴻(1476)和聚陽(1477)來看，情況也是相同。

儒鴻今年H1的營業費用創102年採用IFRS後財報統計的同期新高，達14.7億元，至於聚陽H1營業費用亦是創同期新高，達13.9億元。

不過，儒鴻表示，除了看營業費用外，還應該評估營收的成長，儒鴻H1中的營業費用雖然是歷史同期新高，但上半年的營收年增57%，營業費用率也只有8.1%，是歷史同期新低。儒鴻強調，公司營業費用控管得宜，Q2營業費用增加最多的項目是快遞費，這是拜疫情所賜，由於業務人員無法出國，雖然省了出差費，但是寄樣品給國外客戶的快遞費卻是大幅增加。

至於仁寶則表示，運費有一部分算在營業費用中的「銷售費用」，但有些不是，所以並不是所有客人的運費，都會在營業費用中。但H1的運費的確有比往年增加。H1營業費用增加最多是在RD研發費支出，新事業的開發都需要RD費用，即使是NB ODM在產品的設計開發上也投入很多。雖然H1仁寶的營業費用創同期高，但營收年增也有19.1%，營業費用率僅有2.36%，顯示公司營運管理能力靈活得宜。