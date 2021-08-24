周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨走強，從上周的兩個月低點回升，因原油市場反彈並提振豆油價格超過 3%，提振了大豆市場人氣，另外，隨著美元走軟以及周出口檢查超過貿易預期，小麥也上漲，玉米價格走弱，受美國大收成預測和對生物燃料生產商需求的擔憂。

上周大豆市場曾大幅下跌，因Delta變異毒株快速傳播令人擔憂全球經濟發展，進一步給商品市場構成壓力；周一原油和金屬市場攀升，以及全球股市上漲，因投資者對美聯儲可能很快改變貨幣寬鬆政策的擔憂減弱。

據美國農業部發佈的周度出口檢驗報告顯示，截至2021年8月19日的一周，美國大豆出口檢驗量與市場預期一致。盤後美國農業部發佈的作物周報顯示，截至8月22日，美國大豆優良率為56%，比一周前下滑1%，上年同期為69%。

終場9月大豆漲0.25美分，報1294美分， 9月玉米跌0.75美分，報538美分，9月小麥漲5.5美分，報719.75美分，9月黃豆油漲1.76美分，報59.25美分，9月黃豆粉跌6.7美元，報346.6美元。(商品行情網)