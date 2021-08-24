高雄市一所國小三年級學童，在課後安親班繳交作業時用丟的，遭到女老師指正後，氣得在返回座位時攻擊同學出氣，老師上前制止時，又咬住老師手臂，導致老師情緒失控用腳踹男童腿部受傷，男童家長氣得向法院提告，女老師也驗傷提告，但老師提告部分院方不受理，橋頭地院認定老師涉犯故意傷害兒童罪嫌，判女老師拘役65日，不得易科罰金。

根據判決書記載，該位女老師在去年3月帶領安親安時，一位小三男學生因繳交作業時方式不當，女老師當場指正，但導致男學生心生不快，返回座位之際有攻擊同學之舉動，女老師立刻起身加以制止而與男學生有肢體衝突。女老師以腳踢踹男學生左側小腿，並出腳踩住右腳，導致男童右側足部傷、右側足部瘀血、左側小腿開放性傷口等傷害。

男童家長經老師通知後將他帶回家，但洗澡時見兒子身上有傷痕察覺有異，經詢問後才知道被老師踢傷，氣得立刻報警處理。

法官調查時，女老師坦承因男童繳交作業時用摔的，他當場教導作業要輕輕放在桌上，但男童返回座位時突然攻擊其他同學，她制止遭男童攻擊並咬住手臂，才出手拍打男童背部，但否認腳踢踹及採住男童腳部之傷害犯行，只是要用腳絆住男童，且律師也主張女老師所為屬於正當防衛。

但法官進一步調查後認為，女老師面對男童的攻擊行為，除以徒手拍打背部，另有出腳踢踹及踩住丙男童的腳，其中拍打背部是因被手臂遭男童咬住，為促使其鬆口避免受傷程度增加而不得不然，可認為是正當防衛。

但女老師腳踢踹男童及踩住腳等行為。法官認為女老師面對身高比自己矮25公 分的男童，受自己監督管教及氣力不如自身之幼童攻擊行為，只要抓住雙手，保持適當空間及距離，就足以確保自身不會被男童攻擊到，顯然是在十分惱怒之下所為之傷害對方行為，自無法主張正當防衛。

法官審酌，女老師是對學童負有監督教導權之課後安親班教師，面對男童非理性之攻擊舉動竟不思以合法方式處理，卻暴力相向，在全班同學面前做了最不好的示範，犯後否認傷害犯行，迄未與男童父母達成和解取得原諒，犯後態度不佳，但是考量男童非理性率先攻擊老師，也是本案衝突起因，亦有可歸責之處，判女老師拘役65日，不得易科罰金，但可服勞動。