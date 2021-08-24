台中捷運從疫情趨緩後，搭乘人數也增多。（資料照．盧金足攝）

台中市首度推出的捷粉回饋專案施時間為2021年9月1日至2022年8月31日，為期一年。（盧金足攝）

台中捷運從疫情趨緩後，搭乘人數也增多，市長盧秀燕24日在市政會議宣布，從9月1日起推出捷粉回饋專案，每月搭乘40次以上可享現金回饋，搭愈多回饋愈多，最高回饋30％，相當7折；回饋金於次月4日後，至車站加值售票機或詢問處旁的票卡查詢機靠卡，即會存入電子票證中，可以用於搭車，也可用於其他適用電子票證日常消費。

盧秀燕說，捷粉回饋比例是依每卡每月搭乘次數決定，搭乘次數是以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20％；每月搭乘50到59次，隔月回饋25％；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30％。

這項台中市首度推出的捷粉回饋專案施時間為2021年9月1日至2022年8月31日，為期一年，中捷提醒，要享搭得愈多回饋越愈的好康，最好養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金」。

盧秀燕強調，符合回饋的旅客，每月4日起可在車站加值售票機或詢問處旁的票卡查詢機感應票卡領回饋，超過6個月將逾期無法領取，回饋金額加入進電子票證後就沒有使用期限，用途不侷限搭乘捷運，可用於購物等日常消費。

配合捷粉回饋專案推出，9月1日起台中捷運app也全新改版，旅客下載中捷app並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及可回饋金額。

中捷公司董事長林志盈表示，捷粉回饋不須事先申請，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通或愛金卡)搭乘台中捷運，都可累計搭乘次數。除了一般電子票證適用外，台中市敬老愛心卡，不但搭乘享五折，還可扣點數免費搭，並可累計搭乘次數享回饋；台中兒童卡也可享有搭乘五折優惠及累計搭乘次數回饋。