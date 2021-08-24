以星象角度分析，從本月20日起，象徵冒險、變革的天王星開始在金牛座逆行，會一直持續到明年1月18日，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，天蠍、處女、白羊、巨蟹座的人在下半年會面臨到巨大轉變，人們的生活很容易被顛覆，並且會有衝擊事件發生，心境上也容易產生變化。老師提醒，遇到突發事件時，應保持冷靜才是上上策。

▍1.天蠍座

逆行的天王星會影響到天蠍座的關係宮，意味你也許會面臨突如其來的關係或是分離，如果你有與人合作創業，在討論事情的時候要放下身段、耐心溝通，否則容易因發生口角而拆夥，不能大意。和另一半相處時，也會因為雞毛蒜皮的小事吵架，嚴重一點恐導致分手，若你相當珍惜這段關係，建議你在情緒上來時，先冷靜深呼吸再說話，對方也會感受到你的誠意，壓下自己的脾氣，不讓衝突一觸即發。

▍2.處女座

逆行的天王星對處女座的遷移宮有所影響，若你正在準備考取進修課程，卻還未決定學校以及地點，這次天王星逆行的能量很可能將你帶到異國或遠方，遠離你原本成長或熟悉的地方，接觸異國文化有助開拓眼界，不過在外期間要小心人身安全，有可能會遇到突發意外。單身者有機會邂逅外國人士，或在異地結識異性，可能因此決定居住在外地，談一場與你生長背景衝擊的戀愛，記得先打聽對方的背景，也別輕易洩露你的個人資訊，保護自己，一切小心為上。

▍3.白羊座

逆行的天王星會影響白羊座的財帛宮，你的財務情況要特別注意，這段期間會對新奇的物品產生極大興趣，因此立刻下手購入，卻會在短時間內失去興趣，造成金錢上的浪費。同時，也要注意資金流動，有機會出現大進大出的情況，可能因投資失利而賠上一大筆錢，幸運的話，則是彩券中獎、朋友突然歸還欠款讓你突發橫財。建議在做任何決定前，一定要三思而後行，否則後果苦不堪言。

▍4.巨蟹座

逆行的天王星對巨蟹座的人際宮造成衝擊，這段期間你會大幅度接觸來來去去的人，有可能突然結識和你三觀理念相通的朋友，將你帶入新團體，有機會共同創業賺錢或造福社會。而這波能量也會汰換掉身邊與你沒互動的朋友，即使是過往很有話聊，相處也舒服的朋友，也容易在近期與你漸行漸遠。艾菲爾老師建議，應佛系看待人生，因為人與人總會在對的時間點相遇，在當下請好好把握，若是分離的時刻來臨，也不需要緊抓著不放，為自己的未來空出更多空間，才能在恰當的時機結識適合的朋友。

最後，艾菲爾老師也公開12星座「天王逆行」關鍵詞：

白羊【耗損財力】、金牛【措手不及】

雙子【睡眠障礙】、巨蟹【結識新人】

獅子【步步為營】、處女【開闊眼界】

天秤【意外偏財】、天蠍【關係破裂】

射手【順風順水】、摩羯【接受放下】

水瓶【情緒壓抑】、雙魚【行程滿檔】