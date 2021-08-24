為因應變種病毒，台北市長柯文哲日前喊出要編列28億預算，購買250萬劑疫苗，為第3劑疫苗預做準備。民眾黨立委蔡壁如疾呼「拜託，不要拿命來賭！」她認為，疫苗第三劑加強針，該是超前部署的時候了，且應以加快一倍的速度採購。

近日台灣新增確診人數穩定控制在2位數內，蔡壁如表示，這是全體國人共同努力的成果，我們要珍惜；而珍惜和愛護國人生命最實際的作為，就是開始為國人的疫苗第三劑超前部署，因Delta病毒蠢蠢欲動，8月13日至19日境外移入疫毒的基因定序，12例全都是Delta病毒，甚至還有3例是已經完整接種兩劑莫德納疫苗的「突破性感染」。

不只是台灣，歐美、日、韓、印度都有「突破性感染」案例，使得原本平穩的疫情再度令人恐慌，為此美國政府提出新的疫苗接種政策建議，將在2021年9月20日起，為大多數在已接種完兩劑mRNA疫苗8個月後的美國人，增加注射第三劑新冠疫苗的「加強針」。

民眾黨立委蔡壁如。（圖／摘自蔡壁如臉書）

蔡壁如指出，新冠疫苗在一開始開發兩劑型疫苗時，就有6~12個月和12~18個月可能要再打一劑的預測，現在竟然在大量施打疫苗才8個月後，發現每個人還要再打第三劑，才算有足夠的免疫力。

從公衛角度看，蔡壁如認為，未來世界各國打過「美國、歐盟、世界衛生組織」等「國際認證」過的新冠疫苗接種覆蓋率統計，可能必須是：No vaccination（零劑）、Partial vaccination（一劑）、Full vaccination（兩劑）、Complete vaccination (三劑）。

對於新冠肺炎疫苗注射，蔡壁如推測，未來可能朝向「每年兩劑」的方向發展，因此呼籲台灣疫苗採購速度要加快一倍，如果能有國人自產疫苗當然最好，但前題是「通過國際認證」。她並疾呼，「拜託，不要拿命來賭！」買到足夠的疫苗，才能進行公費全民接種計劃，這才是所謂的超前部署。