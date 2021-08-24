新冠肺炎本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布今天起部分開放探病，包括加護病房、安寧病房、病況危急和住院達7天以上探病，探病者應出具3日內篩檢陰性證明，居家快篩結果也適用。不過很多人買了居家快篩試劑回家後，卻不知道該如何正確使用，家醫科醫師提醒，民眾有5個細節最容易產生失誤，可能導致誤判篩檢結果。

國內核准發售的居家快篩試劑品牌眾多，民眾容易無從下手。台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達指出，居家快篩試劑主要分為核酸檢測和抗原檢測，兩者都是從鼻腔採檢，因為鼻腔的病毒量比口腔更多。

陳宥達說明，核酸檢測是採用分子增幅技術，檢測檢體中是否有病毒的遺傳物質，優點是在病毒量低的時候就能偵測得到，陽性一致率較高，約為97％，但所需費用較高、時間也較長；而抗原檢測則是運用可以專一結合新冠病毒的單株抗體，就像是鑰匙與鎖配對結合開鎖的概念，操作方便，且時需較短，但需要病毒量較多才偵測得到，且陽性一致率較低，約為90％到94％。

居家快篩試劑可分核酸檢測和抗原檢測，民眾可依自身需求挑選。（陳宥達醫師提供）

至於民眾該選擇哪一種類型的快篩試劑，陳宥達建議，如果染疫風險不高、或是定期快篩管理者，考量到成本，建議選擇抗原檢測即可；但如果3天內曾有高風險與確診者接觸過的話，則該使用核酸檢測，靈敏度較高，比較不會造成誤判。

部分民眾取得居家快篩試劑後，即使閱讀了說明書後仍有疑惑。陳宥達醫師提醒以下5個民眾最常產生失誤的重點，但各廠牌試劑在操作上有些許不同，詳細步驟仍應參照各廠牌說明書。

一、操作前請清潔雙手：若是手部不潔，細菌可能會汙染拭子（棉棒），造成結果失準。

二、仔細閱讀保存期限：跟所有日用品一樣，過期的快篩試劑可能已經失去效力，結果也無法參考。

三、要使用之前再開封：有些民眾習慣拿到快篩套組後，就會拆封所有物件備用，反而可能造成未使用的內容物過早暴露於環境、影響結果。

四、拭子應充分浸泡於試管：有些民眾會以蜻蜓點水的方式將拭子沾入試管，但浸泡若不夠久，檢體與緩衝液沒辦法混和，會無法得到正確的結果。

五、擺放日期拍照存證：建議可將檢驗結果與可顯示日期的物品放在一起拍照，以便後續作為證明使用。檢測步驟完畢後，請妥善處理廢棄物，以免造成環境汙染。

陳宥達提醒，在Ct值過高、無症狀感染或是採檢不確實的情況下，都會影響到居家快篩的準確度，如果擔心自己出現偽陰性，他建議建議5到7天後再做一次快篩，緩解心中的疑慮；如快篩結果呈陽性，應盡快通報各地衛生局進行進一步檢測。