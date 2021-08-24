南韓宣布將再加購4000萬劑新冠疫苗，讓明年的疫苗到貨量從原先的5000萬劑提升至9000萬劑，另外，也將今年到貨的8000萬劑疫苗留作明年使用，明年一共將囤積1.7億劑疫苗，不過韓國總人口僅5200萬人，換句話說，韓國明年囤積的疫苗數量將足夠每個人施打3劑。

接下來2周，南韓將有700萬劑莫德納疫苗到貨。

韓聯社報導，韓國中央應急處置本部疫苗引進事務局昨（23）日宣布，明年的疫苗採購量將再追加4000萬劑新冠疫苗，目前正在編列預算。

為了因應新冠變異株、疫苗供應不確定、疫情長期化等因素，南韓政府6月宣布明年追加5000萬劑疫苗，再加上新追加的4000萬劑疫苗，南韓明年將有9000萬劑疫苗到貨。

除此之外，南韓政府今年採購的疫苗劑量達1.934億劑，預計將在年底前陸續讓18歲以上族群完成接種第2劑疫苗，並且開始讓兒童及青少年施打疫苗，同時讓部份族群施打第3劑加強針。

南韓政府指出，將保留當中的8000萬劑疫苗至明年的追加接種工作，換句話說，南韓明年將有1.7億劑疫苗可以使用。

青瓦台總統秘書室長俞英民昨日特別在會議上表示，2022年南韓將有1.7億劑疫苗可以施打，是南韓人口的3倍之多。南韓共計5200萬人。

俞英民此番發言明顯是要安撫南韓民眾對於疫苗供應問題的疑慮。

除此之外，俞英民也證實美國莫德納（Moderna）公司預計下周結束前會到貨701萬劑疫苗，顯然催貨有效。

南韓預計今年到貨的1.934億劑疫苗分屬輝瑞、莫德納、阿斯特捷利康（AZ）、嬌生及諾瓦瓦克斯（Novavax）等5個廠牌。