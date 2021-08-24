國防部表示，今年九三軍人節系列活動，為符合防疫規範，特別設計許多「小而巧、小而精」，適合全家共同參與的活動，包括與桃園機場捷運合作的「國軍形象列車」、「AR親子互動體驗遊戲」、「紀念抗戰勝利76週年線上特展」和「企業敬軍」等；此外考量「九三軍人節」也是「全民國防教育日」，今年特別把「全民國防網際網路有獎徵答活動」配合軍人節活動辦理。

國防部表示，今年評選出國軍楷模、模範團體、全民國防傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等5類176獎項，訂於9月2日上午9時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由國防部長邱國正代表三軍統帥蔡英文總統頒獎。考量防疫規範，頒獎典禮區分3梯次，不邀請眷屬參加，由青年日報直播，讓無法到場的眷屬可以透過網路共享榮耀。

今年國防部也特別與桃園市政府及桃園大眾捷運股份有限公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」，以趣味、繽紛的軍事元素，形塑國軍愛民、親民的形象。參考衛福部的「總柴」，國防部特地設計三軍款的「柴小寶」作為形象列車親善大使，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，非常可愛討喜，更顯軍人的親民與民眾融合在一起。預訂於9月3日辦理首航典禮，行駛四個月至12月31日。