華裔美籍女星鄔君梅過去在好萊塢發展，曾演出《末代皇帝》、《喜福會》等家喻戶曉的名作，近年則嘗試將精湛演技帶回大陸演藝圈，演出話題宮廷劇《如懿傳》中的皇太后，將角色詮釋得相當深刻，讓人不禁讚嘆她的硬底子真功夫。

事實上，鄔君梅演技能屈能伸，變化相當大，在片場是相當有氣勢的女演員，但脫掉戲服、拿下皇家頭飾的她，私下就是個灑脫的女性，鄔君梅經常透過社群分享生活點滴，可以發現她私下生活帶點童心搞笑打拳，享受著自由自在的氛圍。

鄔君梅私下素顏。(翻攝自鄔君梅微博)

最近鄔君梅在微博曬出一張私下出門走走的外出照，只見她蓄著俐落短髮，簡單紮著半頭側臉入鏡，而鄔君梅穿著休閒感的無袖上衣，臉上毫無妝感，連雀斑都看得一清二楚，但即使有這可愛的小點綴，鄔君梅的膚況其實非常好，看不出來已經55歲。

鄔君梅在新戲穿了緊身旗袍，身材超好，看不出已55歲。(翻攝自鄔君梅微博)

她為這張素顏照寫下：「不是扮演，是共存」，眾網友則湧入她的留言區，稱讚「皇太后」天生麗質，「自然美」、「素顏也沒輸過」、「女性魅力散發」，而她之後po出另一張照片，是新戲的劇照，這回鄔君梅上了紅唇妝，換上墨綠緊身旗袍，展現美好S曲線，反差之大，展現完全不同的魅力，粉絲也直呼穿這套旗袍的她，真是太美了。