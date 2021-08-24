25年前中藥商公會全聯會行賄立委案、纏訟14年多，台灣高等法院更四審認定邱垂貞涉收賄500萬元遊說推動修法，依「職務上行為收賄罪」判刑3年10月，上訴後，最高法院撤銷發回，高院更五審仍認為邱觸犯貪汙罪判刑3年10月，沒收500萬元。可上訴。

更五審認定邱男3次收受共500萬元賄款，但因2008年繫屬法院至今，符合刑事妥速審判法減刑規定，法官斥責邱男縱使認為該立法有忽視傳統，剝奪中藥商利益情形，應予修正，也不得利用職務行為收受特定利益團體賄賂，將他判刑3年10月，褫奪公權3年。

本案是因中藥調劑權1993年被修法刪除，需要通過國家考試才能調 劑，時任中藥商全聯會理事長的徐慶松，被控向地方公會募得3900多 萬元，組成「修法推動小組」向時任立委邱垂貞等人送錢，成功遊說 立法院在1998年通過相關的藥事法修正案。

2008年最高檢察署特偵組起訴8名前任及當時的立委李俊毅、趙永 清、許舒博、馮定國、廖福本、邱垂貞、林光華、陳鴻基，但台北地院一審，只有廖福本、邱垂貞被判刑，其他6名立委都獲無罪判決。

上訴後，高院逆轉改判8名立委都有罪，之後案件不斷在二、三審 間來回，2013年最高法院維持更一審判決，認定沒有證據證明李俊毅 、趙永清、陳鴻基收賄，判決無罪確定；廖福本因死亡判公訴不受理。

林光華、馮定國、許舒博也陸續獲判無罪確定，遭起訴立委中，僅邱垂貞官司訴訟中。