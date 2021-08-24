南華早報引述消息人士透露，中國國家主席習近平可能僅會以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使他與美國總統拜登間的「拜習會」成為泡影。

報導指出，習近平計劃不去羅馬參加G20峰會，部分原因是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的安全擔憂，但也反映出美中關係如今缺乏進展。

這項報導提到，如果習近平和拜登（Joe Biden）未能在今年度G20峰會上會面，這將是自1997年以來，美國總統新上任後與中國國家主席的會晤，時間被拖延得最長的一次。

同時，鑑於習近平與拜登在羅馬G20峰會後，沒有其他明朗的會晤機會，這將很可能是自1993年以來，美國總統在新上任第一年首度未與中國國家主席舉行峰會。

但報導說，消息人士透露，中國高層對此尚未作出最後決定，只是傾向以視訊方式出席G20峰會。今年G20 峰會將於10月30至31日在義大利羅馬舉行。（編輯：繆宗翰）1100824