高雄60歲林姓婦人在柴山秘境失蹤4日，24日山友在「水塔哨」旁發現她遭樹藤纏身身亡。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄60歲林姓婦人疑似喪母心情不佳，在柴山秘境失蹤4日，手機沒電無法被基地台定位。24日傳來遺憾的消息，山友在「水塔哨」旁發現林婦遭樹藤纏身身亡，林婦女兒趕抵現場崩潰大哭，難過表示今天是媽媽的生日，林婦確切死因將待解剖調查釐清。

據了解，林婦20日獨自搭乘計程車前往柴山，抵達中山大學旁柴山大道、海十哨處下車改徒步，行蹤不明。21日晚間林婦與女兒通話，表示剛歷經喪母之痛，心情不佳，手機隨後失聯，女兒擔心發生意外，向前鎮警分局報案。

22日上午警方調閱柴山附近監視器，也與當時計程車駕駛聯繫上，確認林婦下車位置後，隨即與消防局鼓山分隊、壽管處、中華戶外探險協會及軍方等單位，兵分多路員前往搜救。

由於林婦的手機與女兒通完電話後隨即斷電，導致無法以基地台定位，增添救援難度，救難人員只能進行地毯式搜索，搜救範圍鎖定在柴山山海宮以北、海十哨以南、柴山大道左右竹林及排水道，天然坑洞也不放過。

但遺憾的是，24日上午有山友在水塔哨附近密林發現穿著紫色上衣的林婦身影，靠近一看，林婦呈跪姿，樹藤纏身，已氣絕身亡。林婦女兒聽聞噩耗也趕抵現場，悲痛大哭，林婦確切死因仍待警方深入調查。