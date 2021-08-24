為維護民眾食安，北市政府衛生局定期抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥以及即食食品，今年7月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件不符合規定，不合格率10％，即時食品部分共抽驗16件，檢驗結果2件不符格商品為福勝亭士林店的高麗菜絲及福隆號北車微風店的蜜汁叉燒，分別被處3萬元及6萬元罰鍰。

衛生局表示，此次抽驗不合格的5件蔬果產品，包括「榴槤」、「芹菜」和「小白菜」檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，並追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥。

衛生局指出，即食食品的部分，初檢時有4件產品不合格，複抽結果2件產品不符合規定，為福勝亭士林店的高麗菜絲及福隆號北車微風店的蜜汁叉燒，皆為大腸桿菌超標，食品藥物管理科長陳怡婷說，由於福隆號為累犯因此開罰6萬元。

衛生局表示，大腸桿菌及大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌或大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

記者致電福隆號北車微風店表示，商品接獲通知後就立即改善，為避免讓顧客有疑慮，商品如有問題一定會依照衛生局標準立即改善。