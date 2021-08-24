警方全台大查緝越南走私非洲豬瘟病毒豬肉來台，警政署與檢方過濾物流資料發現該公司的貨品流向全台1302處所，台中市警局昨天大動員558名員警進行查緝，分別在南屯區、大雅區查獲兩件越南走私豬肉加工製品，已迅速查獲並送檢驗。

越南豬瘟病毒走私肉流入台中，警查獲兩件急送驗。(警方提供)

根據查察結果，查扣越南加工肉製品2件，第四分局於20時13分，在本市南屯區查獲越南製月餅3個，大雅分局於20時，在潭子區查獲越南肉鬆1罐，均已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗。

台中市警局長蔡蒼柏也親自督軍查緝行動。(警方提供)

臺中市政府警察局表示，經各分局於23日全面清查疑似非洲豬瘟肉品場所計185處，動員警力數558名，其中營業處所小吃部13處、商家16處、住家62處、其他處所94處。

警察局局長蔡蒼柏也在23日晚間親自前往大雅區貨運中心，會同臺中市動物保護防疫處防疫人員打開嫌犯寄送包裹，幸該包裹未發現豬肉製品。

總計本次專案已查扣越南加工肉製品2件，包括第四分局於昨晚20時13分，在本市南屯區查獲越南製月餅3個，大雅分局於20時，在潭子區查獲越南肉鬆1罐，均已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗，臺中市政府警察局將持續清查嫌犯販售之上中下游通路，有效阻斷可能感染非洲豬瘟風險，以維市民健康安全，並呼籲民眾勿購買不明來源肉製品，以共同堅守防疫陣線。