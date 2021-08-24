王姓男子4人涉嫌組成詐保集團，以人頭名義購買BMW寶馬轎車，向保險公司投保153萬多元，僅繳7萬保費，就找人將車直接駛進釣魚池，製造假車禍後，向保險公司詐領理賠金，致保險公司損失153萬多元，案經刑事局循線查獲，台北地檢署依加重詐欺取財罪起訴王男4人。

起訴指出，王男、黃男、李男、陳男組成詐欺集團，由王、黃找李男充當購車人頭，計畫以製造假事故申請全損理賠金套利。2019年10月15日，李男購買BMW轎車，2天後，王男陪同李男向某產物保險公司投保153萬7000元，約定投保年繳之（乙式）車體（損失）險。

王男向不知情的友人借用信用卡，申請分12期付款、每期7萬1568元，保險公司誤信核保，王、李僅支付第1期保險金額後，王男找陳男於去年2月27日下午4時，駕駛該車連人帶車掉入新北市淡水區小坪頂路口之釣魚池，製造假車禍。

李姓人頭車主即於去年3月3日以車體毀損為由，向保險公司申請理賠，保險公司會勘認定該車修車費用總計112萬4552元，超過推定全損金額102萬5974元，決定以全損理賠。

去年6月16日，保險公司將153萬7000元匯至李男帳戶出險，6月17日、18日王男即臨櫃各提領50萬元、67萬7000元，再以現金發放3萬、5萬元給人頭車主李男、製造假車禍的陳男，另給1萬元酬謝黃男。事後保險公司查覺有異，向刑事局報案，刑事局循線逮捕王男4人，移送北檢偵辦。