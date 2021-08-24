2020年推出振興三倍券後，因今年疫情更勝去年，讓政府發券提振經濟的論點再度引發關注。透過近日行政院方面的討論，今年升級發放「五倍券」似乎已箭在弦上。但是究竟要怎麼發才有確實振興經濟的效益，要不會浪費公帑？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了全台近30日內「五倍券」話題的網路聲量表現，看看網友對五倍券最關心的話題與看法是什麼！

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了全台近30日，也就是2021/7/16 - 2021/8/16 期間內「五倍券」話題的網路聲量（討論區、社群網站、新聞）表現。一個月內相關話題的討論聲量超過80萬則，可以見得全台民眾對於五倍券這類振興方案的期待。而其中網友最關心的包含4大議題，依序是發放形式、領到後怎麼消費、面額大小以及領取資格與範圍，都是十分與五倍券切身相關的使用關鍵。

五倍券話題網友熱議話題焦點。（摘自Social Lab）

根據當前消息，五倍券的「發放形式」將依循2020年三倍券模式，分為紙本及數位兩種，而為了提升民眾使用數位券的意願，目前行政院初步規劃研發「五倍券App」，屆時會有如「電子折價券」形式供民眾下載使用，然而「發券、不發現金」的方式，引起不少民眾熱議，有網友表示「印就要不少錢了，這次用App又要花多少錢」、「印紙不用錢？不浪費資源嗎？」等，但也有部分民眾認為發券會有優惠，還可以防止民眾將錢存起來，才能達到真正的「振興」。

除了關心發放形式，以及討論今年數位版是否會比紙本版本優惠更多之外。面額大小因為影響適用的場所，也引發關注。根據目前行政院初步規畫，面額將擬定為五張200元、兩張500元，及新增三張1000元。對於五倍券初步研擬的「面額大小」，有不少網友回應「面額這麼大全部只能進量販店手中吧」、「這次還出千元面額的，小店家是能買啥？」，希望能出更小的面額讓消費者在攤商上也能使用。可以見得，面額過大對於民眾在消費時，造成的困擾，可能比便利性更多。但是面額大小也影響紙本券印製成本，取捨並不容易。

另方面，行政院正擬定五倍券預計將全國普發，可以一再循環且限期使用，使得五倍券「領取資格與適用範圍」議題引起討論，有網友不滿表示「不是說等同現金嗎？現金有使用期限？」、「去年也講循環，出去後沒再見過」，但也有民眾覺得有規定時間內一定要花完，才能逼大家一定要去消費，促進金流流通，這樣才有發放的意義。

目前振興五倍券預定於10月上路，雖各界對於此政策的看法不同，但希望發放後能增加消費、刺激經濟及協助因疫情受創的產業能恢復榮景，卻是相同的期待。今年，你打算領取紙本或數位版的振興券、又打算怎麼花在刀口上呢？