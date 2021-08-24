經營85度C的美食-KY(2723)2021年第二季本業及整體獲利表現優於預期，投顧法人看好下半年營益率復甦趨勢不變，近期股價已反應今年獲利下修利空，認為下半年至明年獲利趨勢持續向上，將每股盈餘預期調升20.5％、維持「買進」評等，目標價160元不變。

美食股價6月底觸及185元高點後一路震盪拉回，18日下探121元，2個月修正幅度達34.6％，近日止跌回升，今（24）日在績優題材激勵下開高勁揚，飆升7.81％至138元，截至10點20分維持逾6.5％漲勢，領漲觀光類股。

美食第二季合併營收48.77億元，季增0.06％、年增10.34％。毛利率60.03％、營益率7.57％，優於首季及去年同期，毛利率創同期次高。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利3.96億元，季增達57.53％、年增達90.49％，每股盈餘（EPS）2.2元，雙創近3年高點。

合計美食上半年合併營收97.52億元、年增6.91％，毛利率59.43％、營益率7.47％，優於去年同期58.96％、4.69％，分創同期第3高及近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利6.47億元、年增達近1.37倍，創近3年同期高點，每股盈餘3.6元。

投顧法人表示，觀察美食第二季各市場營收，美國受惠解封及基期低而成長達64％，中國大陸穩增1.72％，台灣則受疫情三級警戒影響衰退9.43％。營益率方面，美國及台灣均約10％、中國大陸約5.5％，全數優於預期的9％、9％及4～5％。

由於各地區營運均優於預期，使美食第二季營業利益3.69億元，季增2.79％、年增達34.13％，創近3年高點，配合業外認列美國補助收入約662.5萬美元（約新台幣1.85億元），貢獻每股盈餘約1.02元，使稅後淨利顯著躍增，排除補助收入後整體表現仍優於預期。

展望後市，投顧法人認為美國復甦趨勢確立，但基期較高將使下半年成長動能低於第二季，台灣最壞時期已過，8～9月可望緩步復甦，另有月餅禮盒銷售挹注。惟考量中國大陸疫情不確定因素仍在，預期第三季營收將季增約7％，營益率可望續升至8.4％。

投顧法人看好美食下半年營益率復甦趨勢不變，展望下半年至明年獲利趨勢持續向上，由於第二季獲利優於預期，將美食今年每股盈餘預期調升20.5％，預期可望突破7元，明年可望持續回升，近期股價已反應獲利下修利空，維持「買進」評等、目標價160元不變。