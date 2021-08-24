金利(5383)營運調整逐漸發酵，今年前7月合併營收為7.67億元，年成長35.99%，不過由於109年仍處於虧損，今天股東會通過不配發股息。

金利今天舉行股東會，儘管因新冠肺炎疫情導致部分客戶訂單遞延，且公司與健策(3653)策略聯盟轉型調整效益仍待顯現，金利109年業績仍處於虧損，但虧損已較108年明顯改善，109年合併營業收入為10.26億元，年增5.33%，營業毛利為8493萬元，由於產品組合差異及存貨評價回升利益，合併毛利率8.28%，年增13.5個百分點，稅後淨損也降至6416萬元，每股淨損為0.81元。

隨著營運調整成果逐漸顯現，金利今年第2季合併毛利率攀升至13.76%，本業也順利轉虧為盈，營業淨利為1614萬元，單季稅後虧損降至40萬元，累計上半年稅後虧損為543萬元，每股淨損為0.07元。

目前金利產品研發重心包括：5G均熱片、車用半導體均熱片、複合LED導線架、次世代手機零組件及自動化零組件組立開發，公司持續維護既有客戶與開發新市場及新客戶，以現有主要客戶營運狀況，參酌新產品與新客戶開發計畫來看，預計今年銷售額應可持續成長。

為充實營運資金、購置相關不動產及設備、償還借款，以因應公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性與便利性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，預計私募普通股不超過20000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，並自股東會決議之日起一年內一次辦理。