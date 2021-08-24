據知情人士透露，歐盟正在研擬一提議，透過對歐洲本土製造商提供支援，以便讓電動車領域的一種關鍵的專門磁鐵能在歐洲當地生產，擺脫對中國的依賴，與競爭對手相抗衡。

該支援稀土永久磁鐵的在地生產措施，呼應了美國在本月稍早的類似措施，美國通過相關立法，對稀土永久磁鐵製造商提供稅收抵免。

美國、歐盟和英國希望擴大在電動車和風力渦輪機使用的超強磁體，減少對中國的依賴以便能實現減碳目標。中國目前為全球稀土產業的主要生產國。

歐洲企業表示，難以與中國製造商抗衡，因為他們的原材料成本獲得政府高達五分之一的補貼，這些補貼協助了中企的稀土磁鐵供應，在全球市佔高達九成。

生產商Neo Performance Materials執行長Constantine Karayannopoulos表示，Neo擁有歐洲唯一的商用稀土分離設施，並準備在愛沙尼亞建立一家價值1億美元的工廠；Karayannopoulos尚未看到歐盟的提案，但支持公部門和私部門的合作努力。

德國Vacumschmelze(VAC)是西方世界唯一的大型永磁體生產商，它正等待批准一項擴張計畫，即為歐洲的電動汽車產業製造磁體，直到它確定有可行的商業案例。

VAC永久磁鐵業務主管 Bernd Schleede表示，中國永久磁鐵生產商的原材料價格比VAC能買到的價格低上25%。為了達到一個公平的競爭環境，歐盟要麼就應該補貼此一差距，要麼應考慮對進口磁石進行懲罰性課稅。

歐盟在去年啟動了歐洲原材料聯盟(ERMA)，確保歐洲在綠色轉型之際能擁有一系列的礦產，並將稀土放在優先位置。

歐盟執委會發言人拒絕提出評論，但表示，任何潛在措施都必須符合國家援助和世界貿易組織規則。