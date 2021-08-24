周一微軟股價創下收盤新高，越來越多分析師看好這家軟硬體巨頭決定明年提高某些商用Office 365生產力軟體訂閱價格對財務帶來的助益。

周一微軟股價雖然僅上漲0.1%，收在304.65美元，但仍刷新歷史高點，該公司市值已逼近2.3兆美元。

蘋果公司周一股價上漲1%，市值達到2.47兆美元。

今年以來微軟股價上漲約37%，表現優於大部分大型科技股，儘管與谷歌母公司Alphabet今年以來漲近60%相比仍略遜一疇。

分析師尚未來得及更新對微軟的股價評估，但許多分析師表示，調整價格可能提升微軟的營收和獲利表現。

由分析師Kash Rangan為首的高盛團隊周日發布報告指出，在截至 6月30日的會計年度中，Office 365的商用訂閱收入約佔微軟營收的18%。

該報告指出，最近的漲價公告凸顯出微軟強大的競爭地位和長期的定價能力，有助於推動2022財年「每使用者平均收入」（Average Revenue Per User,ARPU）持續成長，並有助於帶動「最小銷售單元」（Stock Keeping Unit,SKU）持續轉向E3版本和E5版本。

自2022年3月1日起，微軟高階Office 365 E5版本的每用戶月費將調漲9%，而較平價的Office 365 E1版本價格將調漲25%。

在微軟宣布調漲軟體價格後，瑞穗和瑞銀分析師將微軟股票目標價從325美元調升至350美元。