訊連(5203)開發的FaceMe AI人臉辨識引擎獲威聯通採用，整合至威聯通針對智慧安控應用打造的QVR Face及QVR Face Link智慧人臉辨識解決方案，除可偵測IP攝影機視訊中之人臉外，全新的QVR Face Link更支援了口罩辨識功能，於配戴口罩時，仍能提供高達98％的人臉辨識準確率。

威聯通QVR Face Link即是一款針對安控場景設計加值應用軟體，透過整合訊連FaceMe AI人臉辨識引擎，QVR Face Link可即時偵測、比對IP攝影機中的訪客身分，更可支援口罩辨識功能，於配戴口罩時，仍可達到高達98％的人臉辨識準確度。QVR Face Link可適用於員工管理及人流分析等多種人臉辨識應用中。此外，威聯通亦提供了第三方API，可供開發者開發監控系統、門禁系統控制等彈性、多樣化的應用。

訊連上半年每股盈餘1.12元，主要PC-Create、Mobile App、New Biz(人臉辨識)三大成長業務，公司先前法說會指出，下半年PC B2C跟手機APP會持續成長，人臉辨識跟OEM會衰退，主要去年受惠疫情而基期較高及附光碟機的PC比例持續下降，影響PowerDVD營收，下半年營收年減幅約2～3成，人臉辨識受疫情影響客戶開發進度。