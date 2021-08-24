SEMI（國際半導體產業協會）今(24)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年7月北美半導體設備製造商出貨金額為38.6億美元，連續第7個月創新高，較2021年6月最終數據的36.9億美元相比提升4.5%，相較於2020年同期25.7億美元則上升了49.8%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備製造商出貨金額在2021年下半年的開始，即展現了強勁的增長。整體市場對半導體製造供應鏈的產能需求在不斷提升的情況下，顯見半導體設備是推動全球數位轉型關鍵的角色。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續7個月在30億美元之上，且已連續7個月創新高。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出調升至300億美元，也較去年大增約74%。台積電並預計，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。