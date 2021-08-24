國內2大市值合計超過6000億元的金控家族傳出好消息。周刊報導，新光金小王子吳昕東已於8月初登記結婚，新娘是中信金董事長顏文隆的姪女顏瑋儀，來自三峽顏家，也是是中信金大股東辜仲諒的表妹。

日前金融圈即有消息傳出，收到吳昕東的精緻喜餅，根據《鏡週刊》報導，新光金創辦人吳東進與中信金董事長顏文隆家族結為親家，2大市值合計超過6000億元的金融家族聯姻，因為疫情的關係相當低調，未來的合作關係也備受矚目。

報導指出，吳東進的獨子吳昕東與顏瑋儀已於7月底在文華東方酒店舉行文定儀式，8月初完成登記，「未來是否宴客，得視疫情演變。」

外界最好奇的新娘顏瑋儀，據指出是來自三峽顏家，父親顏文澤、伯父顏文隆都是中信金大股東，顏文澤為合眾建經董事長，也是建經公會理事長，而辜仲諒的祖母辜顏碧霞即來自三峽顏家，顏文隆則是辜顏碧霞的姪兒，和出身鹿港辜家的前中信金董事長辜濂松為表兄弟，因此，顏瑋儀也是辜仲諒的表妹。

報導表示，顏瑋儀今年34歲，容貌姣好，甚至曾被朋友說長相貌似知名模特兒隋棠，工作能力好，與吳昕東是透過朋友介紹認識的，並不是經由長輩介紹。

吳東進有1子2女，吳昕東排行老三，目前為新光保全副董事長、新壽董事，這也是繼富邦集團、台灣大哥大董事長蔡明忠去年底低調嫁女後，又一樁金融圈的喜事。