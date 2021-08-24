今年就讀私立大學餐管系進修部大三的小誼（化名），原本白天在餐飲教室教學，但受到新冠肺炎疫情影響，客人紛紛取消預約，班表也不斷被砍，「收入大約減少約萬元」，附了靠著家扶基金會扶助金、獎學金外，她還在這段時間自創烘焙品牌，希望彌補收入。

家裡只靠母親擔任區公所代脤工維生，小誼說，選擇餐飲科系時，母親一度十分反對，「擔心食材費太貴」，因此只能靠著家扶獎學金、甜點工作室打工等支應食材費用，但憑著努力，在今年奪下台灣蛋糕協會常溫蛋糕職業組冠軍，但受到疫情影響，工作室客戶取消預約、自己的班表也不斷被砍，因此選擇自創品牌「樂沛」。

小誼說，目前樂沛主要為提供預約式的節慶客製化蛋糕，雖然目前訂單還不多，但也在疫情時間、製作甜點發送給醫護人員，「能用自己喜歡的事、用自己的專業回饋社會，比起捐款更讓自己感到幸福與快樂」。

今年升大一的「小薰」（化名），家裡由單親的母親撫養4名孩子，靠著自己的努力考上頂大經濟系，但面對即將到來的開學也擔憂學費，雖然可以靠就學貸款支應，但仍有三餐、住宿費等要負擔，期待獎學金能夠協助。

據台北家扶調查，家扶大專生就讀私立大專院校比率達8成，每月收入約為1萬5000元至3萬元、7成的家庭只有一名工作人口，台北家扶主任謝曉雯說，9月開學季即將到來，有8成的孩子對上大學有期待，但也有7成的孩子擔憂未來是否能夠畢業，今年持續發起「大專生助學金」募款，希望募得500萬元助學金。