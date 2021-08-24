時隔5年多，中國外匯交易中心（CFETS）人民幣匯率指數近日再次站上99大關。分析人士認為，近年來的匯率走勢充分表明，人民幣不會只升不貶，也不會只貶不升，雙向波動成為常態。

中國外匯交易中心23日更新的人民幣匯率指數顯示，8月20日，CFETS人民幣匯率指數報99，當周上漲0.27。這是自2016年3月中旬以來，該匯率指數首次站上99大關，也是自8月以來的連續第3周上漲。

值得注意的是，過去3周，人民幣對美元匯率持續小幅貶值，其中上周貶值0.26％；美元指數則在上周大漲超過1％，盤中突破3月高點，創下今年以來新高。

在此背景下，CFETS人民幣匯率指數繼續升值，並創出多年新高，表明雖然近期人民幣對美元匯率有所貶值，但對一籃子貨幣仍保持穩中有升，在國際主要貨幣中人民幣仍屬強勢貨幣。

據統計，上周主要貨幣中，歐元、英鎊、加元對美元匯率分別貶值0.81％、1.77％、2.41％％，紐西蘭元、澳元對美元貶值幅度接近或超過3％，均明顯大於人民幣對美元貶值幅度。