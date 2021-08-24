台中市長盧秀燕24日宣布，即日起包括運動場域如籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板等有條件開放使用。（盧金足攝）

衛生局長曾梓展表示，台中市府宣布公園綠地園道依中央規定漸進式解封。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，全國二級警戒延至9月6日，台中市市盧秀燕24日在市政會議宣布開放措施，即日起包括運動場域如籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板等有條件開放使用；視聽歌唱場所、電子遊戲場、三溫暖等維持暫停營業，涼亭、公園附設的兒童遊戲場及體健設施暫停開放至9月6日，開放措施將滾動調整，但民眾使用時必須戴口罩以免受罰。

盧秀燕今日主持市政會議時表示，市府經過防疫會議及各局處滾動式檢討後，部分場域微解封，但她強調大家沒有鬆懈的本錢，仍請全民配合落實防疫，如民眾有相關疑問，歡迎撥打1999市民專線洽詢。

中央流行疫情指揮中心宣布，全國二級警戒延至9月6日，部分場域適度放寬，台中市政府今日舉行市政會議並宣布開放措施，即日起包括運動場域如籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板等有條件開放使用；視聽歌唱場所、電子遊戲場、三溫暖等維持暫停營業，涼亭、公園附設之兒童遊戲場及體健設施也暫停開放至9月6日，開放措施將滾動調整，請民眾留意。

衛生局長曾梓展以「疫情警戒維持二級管制作為調整」為題進行專案報告，中市公園綠地園道依中央規定漸進式解封，在可落實防疫措施下有條件開放運動公園步道、田徑場、看台、座椅及公廁及運動場域，包括籃球、足球、棒壘球、羽球、溜冰、網球、滑板、跑酷、槌球等；且公園場地受理室外300人、室內80人申請，超額者需檢具防疫計畫書。

此外，公園、園道及綠地（含草悟道）街頭藝人開放申請，高美濕地遊客服務中心（含餐飲），中央公園遊客服務中心（含便利商店及遊客服務）皆開放。另涼亭、公園附設之兒童遊戲場、體健設施及設施屬密閉空間，如更衣室、淋浴間、SPA區、三溫暖、烤箱等暫停開放，市府將持續滾動檢討評估。

曾梓展表示，台中市六大場域管制調整，包括「餐飲內用」不鬆綁，到餐廳內用不共鍋不共食；「醫院探病」每日固定1個探病時段，每名住院病患每次最多2名訪客；「K書中心」、「室內遊樂園」在落實防疫原則下有條件開放，營業時間內須每小時定期巡邏及清消；「海釣場」、「水域活動」如海泳、浮淺等在符合防疫指引下開放。

二級警戒延長期間，台中市觀光相關場域如大坑3號、4號、9號、9-1號及10號登山步道、潭子新田登山步道（1號、3號步道範圍）、東豐自行車綠廊（1K~3K路段）、大安濱海樂園沙灘戲水區，因施工整修暫停開放；谷關溫泉廣場泡腳池因施工整修暫停開放，及觀光場域附屬涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

曾梓展強調旅宿業附屬歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及三溫暖等維持暫停營業。

教育局長楊振昇指出，校園內的操場、籃球場及相關運動設施因配合校園清消至8月31日，不對外開放；9月1日開學後仍僅維持開放戶外操場，開放時間配合各校規定；籃球場及其它運動設施因應開學防疫安全仍不開放，9月6日後再視疫情發展滾動調整。

民政局長吳世瑋表示，配合相關防疫指引開放，台中市里活動中心、宗教場所、市立殯儀館禮廳及新住民藝文活動中心逐步鬆綁，在維持社交距離下，以室內每人2.25平方公尺計算容留人數，室內集會容留人數最多80人，室外以每人1平方公尺計算容留人數，室外容留人數最多300人，超額可提報防疫計畫，也請各單位落實各項管制措施，務必落實戴口罩、酒精消毒等防疫作為，保護自己也保護他人。