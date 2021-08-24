網友家人在好市多買了比手還大的肥皂，讓不少網友看呆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多超大肥皂驚呆眾人！一名網友分享，家人在好市多買了塊比手掌還大的肥皂，讓他有點不知道該切開來用，還是直接拿起來用就好，不少網友看了驚呼，強烈建議最好切開來用，否則這麼大塊洗澡滑掉，砸到腳一定痛到爆，堪稱是浴室裡的兇器。

一名網友日前在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上發文表示，家人買的這塊肥皂是洗澡用的嗎？這麼大塊是要切開來用，還是可以整塊直接洗？從照片中可見，這塊綠色的肥皂是「Douce Nature法國馬賽皂」，尺寸超級巨大，原PO拿在手中拍照的時候，感覺幾乎快要握不住。

貼文引起超過8千名網友討論，不少人建議使用前還是切開來比較好。「切開，萬一手滑就會像磚塊砸自己的腳」、「切開，不然肥皂掉了要撿很久」、「一定要切喔，不然很危險」、「這若不切，根本是浴室裡的兇器」、「強烈建議切開洗，不然砸到腳會受傷」、「我很懶都整顆拿來用，但很容易掉，所以要小心，因為砸到腳極痛」。

另有網友分享切肥皂的方式，如果家裡沒有切皂器，也可以將菜刀微微加熱以後，再拿去切肥皂，就會發現像切豆腐一樣容易。不過，也有人建議，其實找個地方放肥皂以後，每次洗澡用沾濕的沐浴球或搓澡巾在肥皂上面磋幾下，起泡就可以用了。

許多網友也分享這塊肥皂的神奇功能，除了用來洗澡之外，洗臉、洗頭、洗碗和洗衣服通通都能用，很容易搓出泡泡，加上超大一塊又不貴，可以說是CP值超級高。