從不露臉的神祕女聲?te壞特，勇奪本屆金曲獎最佳新人獎，?te壞特不只長相神秘，同時她還是準外科醫師，?te壞特的雙重身分卻遭曾參選北市長、台大教授李錫錕發文質疑：「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎，你放心給她開刀嗎？」引發外界熱議，對此，?te壞特也展現高EQ回應了。

?te壞特不只是歌壇新星，從醫學院畢業的她，還是準外科醫師，?te壞特的雙重身分也遭李錫錕發文質疑：「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎，你放心給她開刀嗎？」李錫錕認為，世上沒有天才，只有長期堅守崗位磨練出來的智慧「？te壞特的專業是醫生，她想轉入歌壇，當然OK。想要兼任醫生和歌星？我們社會將要損失一位可能卓越的醫生或歌星，卻多了一位一定不快樂的平凡人！」

李錫錕發文引發網友熱烈討論，「北醫迷因」還為此作梗圖，上頭寫著：「李錫錕：不認同?te壞特可以兼職醫生和歌星 大力倡導跨領域的北醫校方」，來暗酸李錫錕，?te壞特看到以後也在IG限時動態轉發，並寫下：「我現在沒有斜槓啦 現在只做音樂囉」，並貼上兩個笑臉貼圖，回應展現滿滿高EQ。

?te壞特IG限時動態全文。（圖／取材自?te壞特 Instagram）

?te壞特在金曲獎上奪最佳新人時，她就在台上哽咽說：「我是在體制內不斷努力往前跑的學生，我其實今年才畢業、脫離那個體制」，她表示，自己在20歲感到迷惘空虛時，選擇休學聽自己的內心，認識別人不理解的決定「過了5年，回頭看這段停滯的時光是我人生改變的開始。」