張姓男子在淘寶網購買40顆大陸鴨蛋，遭海關查獲依違反《動物傳染病防治條例》送辦。台北地檢署審酌張男認罪且無前科，給予緩起訴處分1年，須支付公庫1萬元，並接受法治教育3小時。

檢方調查，張男去年10月透過淘寶網，向大陸買家購買3.2公斤的大陸鴨蛋40顆，財政部關務署台北關查驗時發現，由航空警察局移送北檢偵辦。

檢方調查時，張男認罪，檢方認為，張男違反《動物傳染病防治條例》但考量他無前科，一時失慮犯罪，犯後已坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴處分，以勵自新。