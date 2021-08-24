張姓男子在淘寶網購買40顆大陸鴨蛋，遭海關查獲依違反《動物傳染病防治條例》送辦。台北地檢署審酌張男認罪且無前科，給予緩起訴處分1年，須支付公庫1萬元，並接受法治教育3小時。
檢方調查，張男去年10月透過淘寶網，向大陸買家購買3.2公斤的大陸鴨蛋40顆，財政部關務署台北關查驗時發現，由航空警察局移送北檢偵辦。
檢方調查時，張男認罪，檢方認為，張男違反《動物傳染病防治條例》但考量他無前科，一時失慮犯罪，犯後已坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴處分，以勵自新。
張姓男子在淘寶網購買40顆大陸鴨蛋，遭海關查獲依違反《動物傳染病防治條例》送辦。台北地檢署審酌張男認罪且無前科，給予緩起訴處分1年，須支付公庫1萬元，並接受法治教育3小時。
檢方調查，張男去年10月透過淘寶網，向大陸買家購買3.2公斤的大陸鴨蛋40顆，財政部關務署台北關查驗時發現，由航空警察局移送北檢偵辦。
檢方調查時，張男認罪，檢方認為，張男違反《動物傳染病防治條例》但考量他無前科，一時失慮犯罪，犯後已坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴處分，以勵自新。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。