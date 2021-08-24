盧女心急的女兒著急到派出所找到婦人，感謝警方協助。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區1位80多歲的盧姓婦人患有輕微失智現象，上個月才從北部搬到女兒家住，日前一早趁女兒外出上市集時，因肚子餓就獨自一人外出買早餐，結果迷途在離家1公里外的巷弄內，心急的女兒著急到派出所報案，坪林派出所員警受理後，派遣線上警網全面搜尋，約半小時許無線電那一頭傳來好消息，警方順利找到婦人並通知其女帶回，結束這場驚魂記。

太平警分局坪林派出所警員王慧中、徐鉦皓日前上午10點多執行巡邏勤務接獲民眾通報，稱「母親疑似外出走失，請協助協尋。」員警到場時林姓女子表示，母親患有輕微失智現象，長年一人住在新北市，這次因疫情關係上個月從搬到太平跟自己住，一早母親說要外出買早餐，我向她表示自己要出去菜市場買東西，可以順道買早餐回家，一返家竟不見母親蹤影。

女兒怕人生地不熟的媽媽有什麼閃失，趕緊向警方報案，員警獲報後立即出動線上警網搜尋，果然皇天不負苦心人，約30分鐘許隨即傳來好消息，員警在離1公里外的巷弄內找到盧姓婦人，順利助其返家。

著急的女兒趕緊到派出所，一看到母親安然無恙，隨即鬆了一口氣，非常感謝警方熱心協助，否則真不知道會發生什麼事，也表示爾後會特別注意母親動態，會其衣服或明顯處繡上名字或掛名牌，避免類似情形發生。